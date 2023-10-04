AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi: Bu Türkiye'ye saldıranların bile aklından geçmeyen bir ifade

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bütün vatandaşlarımızı 7 Ekim'de kongremize davet ediyoruz. Kongre için 30'a yakın ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Biz bir Türkiye partisiyiz. Siyaset yapma biçimimiz referans alınmaktadır. Sosyal alandan siyasal alana söylenecek çok şey kongrede gündeme gelecektir. AK Parti kongreleri hep demokrasi şöleni olmuştur. Tüm milletimizi kongremize bekliyoruz. Kongrede Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek..





Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi

Dün son derece vahim bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı. Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'e "Gazi" demeyeceğini söyledi. Gelinen nokta çok vahimdir ve Kılıçdaroğlu için bile çok acıdır. Bu Meclis iki kez gazi olmuştur.





Gazilik ünvanını bedel ödeyerek hak etmiş bir meclisimiz var " Gazi Mustafa Kemal’in Meclis Başkanı olarak yürüttüğü bütün süreçler dikkate alındığında bugün Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olmadığını her sözleriyle ifade etmektedirler.





Dünyadaki bütün meclisler bir kurtuluş savaşı sonrası kurulmuştur. Başka meclisler verilen savaşların sonunda kurulurken Gazi Meclis savaşa komutanlık ederek gazi olmuştur. Dünyada böyle başka bir meclis yoktur. 15 Temmuz günü hain darbe girişimi karşısında bombalanmıştır. Bu Meclis o darbecilere karşı direnen bir Meclis'tir. Gazi unvanını nasıl hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini, bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Bu Türkiye'ye saldıranların bile aklından geçmeyen bir ifadedir. TBMM'nin meşruiyetini tartışanlar kimdir darbecilerdir. Yakın zamanda yine birileri çıkmıştı ve yasaların arkasında kim var demişti. Bu Yassıada zihniyetidir.





Meclisin meşruiyetini tartışmak kimsenin haddine düşmez. Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde konuşması bizim darbecilerin dilinden çok iyi tanıdığımız bir dil. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyenler o parti olmadıklarını göstermektedir.





Atatürk'ün hatırına CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün duygularını çiğnedi.





Kılıçdaroğlu terör örgütü kendisine destek verirken sustu ama bugün Gazi Meclis'e saldırıyor. Kılıçdaroğlu terör örgütüne söyleyemediği sözleri Gazi Meclisimize söylüyor."

Aliyev'in İspanya ziyareti

Sayın Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Karabağ konusu Türkiye yokken konuşulacaktı. Bu sayın Aliyev tarafında kabul edilemezdi ve kendisi ziyareti iptal etti. Kendisinin kararını takdirle karşılıyoruz. Bu masada Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin olmamasının istenmesi, tek taraflı haksız siyasetlerini sürdürmek içindir. Fransa Dışişleri Bakanı bir tweet de ve Ağrı Dağı'nı kullandı. Bu, Fransız bakanın büyük bir diplomatik hatasıdır. Bu, Ermeni diasporasının sözcüsü olmaya niyetlenmesi anlamına gelmektedir..

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