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İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı: İBB soruşturmasında dört zanlıya da tahliye

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı: İBB soruşturmasında dört zanlıya da tahliye

18:5919/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun avukatının tutukluluğu talep edilirken; itirafçı olan Ogün Soytekin ise tahliye edildi.
İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun avukatının tutukluluğu talep edilirken; itirafçı olan Ogün Soytekin ise tahliye edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Pehlivan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Öte yandan soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren ve aralarında Ogün Soytekin'in de bulunduğu dört zanlı tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB)
yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı
Mehmet Pehlivan tutuklandı.
Pehlivan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren
Adem Soytekin
ve
Servet Yıldırım
'ın iddiaları üzerine, hakkında başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Pehlivan hakkında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım'ın beyanlarındaki bazı iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Pehlivan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

Burada savcılıktaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Pehlivan'ın savcılıkta, "Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan ifadesinin istendiği" gerekçesiyle ifade vermediği öğrenildi.

Pehlivan tutuklandı

Hakim karşısına çıkan Pehlivan, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Sevk yazısı

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Servet Yıldırım'ın etkin pişmanlık kapsamında 2 Haziran'da verdiği ifadesi ile şüpheli Adem Soytekin'in aynı kapsamda vermiş olduğu 16 Haziran saat 11.00'de başlayan ertesi gün 01.00'de biten ifadesinde, Pehlivan'ın örgüt kapsamında hareket ettiğine ilişkin ifadeleri olduğu belirtildi.

Yazıda, Soytekin ve Yıldırım'ın, Pehlivan'ın 19 Mart öncesinde, hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı, bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiğine ilişkin ifadeleri olduğu aktarıldı.

Sevk yazısında, Soytekin ve Yıldırım'ın, Pehlivan'ın dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı, kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulunduğu cezaevlerine yönlendirdiği, bu avukatların şüphelilere konuşmamaları yönünde telkin ile baskı yaptığı ve Pehlivan'ın örgütün çözülmemesine yönelik eylemelerde bulunduğuna ilişkin beyanları olduğu belirtildi.

"Şüphelinin delilleri karartma hususunda şüphe bulunuyor"

Savcılığın sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak, tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

Mehmet Pehlivan hakkındaki hakimlik işlemleri sürüyor.

Dört zanlı tahliye edildi

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.



#Ekrem İmamoğlu
#Mehmet Pehlivan
#Soruşturma
#İBB
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