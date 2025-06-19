Bir bir dökülüyorlar: İBB soruşturmasında beş itirafçı daha

yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı.

yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı.

Rüşvet villaları: 25 taşınmaz ve 92 milyon TL nereden geldi?

Soytekin’in ifadesinde, suç örgütü faaliyetlerinin detayları ortaya kondu. Örgüt kapsamında, tutuklu şüphelilerin avukatlarının organize edildiği, bu avukatların cezaevlerinde şüphelilere baskı yaparak konuşmamaları yönünde telkinlerde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin örgütün dağılmaması için aktif rol oynadığı ve delil karartma girişimlerinde bulunduğu belirtildi.