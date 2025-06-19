Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bir bir dökülüyorlar: İBB soruşturmasında beş itirafçı daha

Bir bir dökülüyorlar: İBB soruşturmasında beş itirafçı daha

17:4419/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adem Soytekin
Adem Soytekin

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Adem Soytekin 14 saat süren ifadesinde suç örgütünün faaliyetlerine dair önemli itiraflarda bulundu. Tutuklu şüphelilere yönelik avukat baskısı, delil karartma girişimleri ve örgütün dağılmaması için yürütülen planlar detaylarıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Ogün Soytekin, Murat Erenler, Bülent Yılmaz ve Nezahat Kurt gibi etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen diğer itirafçılar da dosyaya dahil edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı.

Şüpheli Servet Yıldırım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadenin ardından, dosyada adı geçen diğer şüpheli
Adem Soytekin
'in de etkin pişmanlık kapsamında 16 Haziran 2025’te ifadeye çağrıldığı belirtildi.

İfadesi 14 saat sürdü


Adem Soytekin, sabah saat 11’de başladığı ifadesini tam 14 saat sürdüren yoğun bir sorgulamanın ardından gece saat 01.00’de tamamladı.




Suç örgütü faaliyetlerinde etkin rol oynadı


Soytekin’in ifadesinde, suç örgütü faaliyetlerinin detayları ortaya kondu. Örgüt kapsamında, tutuklu şüphelilerin avukatlarının organize edildiği, bu avukatların cezaevlerinde şüphelilere baskı yaparak konuşmamaları yönünde telkinlerde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin örgütün dağılmaması için aktif rol oynadığı ve delil karartma girişimlerinde bulunduğu belirtildi.


Bununla birlikte, soruşturma dosyasına giren ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen diğer itirafçılar arasında
Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Murat Erenler
ve
Nezahat Kurt
da yer aldı.


#Adem Soytekin
#İBB
#itirafçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 AÖL Açık Lise sınav tarihleri