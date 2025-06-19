Bir bir dökülüyorlar: İBB soruşturmasında beş itirafçı daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Adem Soytekin 14 saat süren ifadesinde suç örgütünün faaliyetlerine dair önemli itiraflarda bulundu. Tutuklu şüphelilere yönelik avukat baskısı, delil karartma girişimleri ve örgütün dağılmaması için yürütülen planlar detaylarıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Ogün Soytekin, Murat Erenler, Bülent Yılmaz ve Nezahat Kurt gibi etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen diğer itirafçılar da dosyaya dahil edildi.
İfadesi 14 saat sürdü
Adem Soytekin, sabah saat 11’de başladığı ifadesini tam 14 saat sürdüren yoğun bir sorgulamanın ardından gece saat 01.00’de tamamladı.
Suç örgütü faaliyetlerinde etkin rol oynadı
Soytekin’in ifadesinde, suç örgütü faaliyetlerinin detayları ortaya kondu. Örgüt kapsamında, tutuklu şüphelilerin avukatlarının organize edildiği, bu avukatların cezaevlerinde şüphelilere baskı yaparak konuşmamaları yönünde telkinlerde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin örgütün dağılmaması için aktif rol oynadığı ve delil karartma girişimlerinde bulunduğu belirtildi.