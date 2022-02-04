İş garantili mesleki eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı istihdam garantili mesleki eğitim programı için düğmeye bastı ​

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise ve üniversite mezunlarına yönelik istihdam garantili yeni mesleki eğitim programını açıkladı.

Buna göre gençler, istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlayarak istihdam garantili iş gücü piyasasına geçecek.

Özer, “Örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek. Eğitimin eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak. Programı, bu aydan itibaren yavaş yavaş tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız” dedi.

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Şu anda mesleki eğitim merkezlerine doğrudan gidilerek kayıt yaptırılabileceğini ifade eden Özer, “Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek.” diye konuştu. Özer, ilk hedefin bu yıl 1 milyon kişiyi merkezlerle tanıştırmak olduğunu söyledi.

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