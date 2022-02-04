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EĞİTİM

İş garantili mesleki eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı istihdam garantili mesleki eğitim programı için düğmeye bastı

Milli Eğitim Bakanlığı, lise ve üniversite mezunlarına yönelik istihdam garantili yeni mesleki eğitim programı için düğmeye bastı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Gençler, 6-8 aylık kısa bir eğitim süreci sonrasında iş gücü piyasasına geçiş yapabilecek. Programı, tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde hizmete açacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İş garantili mesleki eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı istihdam garantili mesleki eğitim programı için düğmeye bastı ​
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise ve üniversite mezunlarına yönelik istihdam garantili yeni mesleki eğitim programını açıkladı.

Buna göre gençler, istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlayarak istihdam garantili iş gücü piyasasına geçecek.

Özer, “Örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek. Eğitimin eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak. Programı, bu aydan itibaren yavaş yavaş tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız” dedi.

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Şu anda mesleki eğitim merkezlerine doğrudan gidilerek kayıt yaptırılabileceğini ifade eden Özer, “Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek.” diye konuştu. Özer, ilk hedefin bu yıl 1 milyon kişiyi merkezlerle tanıştırmak olduğunu söyledi.

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