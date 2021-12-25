Gündem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Tarihi bir adım diyerek duyurdu Eğitimde yeni model devreye girdi
EĞİTİM İŞ DÜNYASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu: Eğitimde yeni model devreye girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli'ne ilişkin, "İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli yürürlüğe girdi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

  • Kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. Üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek.

Üçüncü değişiklikle ise ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda Bakanlık tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

"Ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, söz konusu düzenlemelerin, 13 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde istihdamı artıracak adımlar arasında yer aldığını hatırlattı.

Bu adımların mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini, bu süreçte işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılmasını, gençler için mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale getirilmesini kapsadığını belirten Özer, Ekonomi Reform Paketi'ndeki mesleki eğitimle ilgili bu adımların yasalaşarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Mesleki Eğitim Kanunu Meclis'ten geçti: Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten
EKONOMİ
Mesleki Eğitim Kanunu Meclis'ten geçti: Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi mesleki eğitimde bu düzenleme ile artık yeni bir dönem başlıyor. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli fırsatlar ortaya çıkmış oldu.

İş gücü piyasasında aranan elemanın bulunamaması diye bir mazeretin geçerliliği artık kalmadı. Bu düzenleme vesilesi ile eğitimin tüm alanlarında bizlere sürekli destek olan ve özellikle mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesi için desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanlığı ve milletvekillerimize, bu düzenleme nedeniyle teşekkür ediyorum."

TL'nin korunması için atılan adımlara MÜSİAD'dan destek: Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır
EKONOMİ
TL'nin korunması için atılan adımlara MÜSİAD'dan destek: Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak
Antikoru beş kat artırıyor

Antikoru beş kat artırıyor

TURKOVAC için kullanım onayı çıktı.
Geceyi aydınlattılar

Geceyi aydınlattılar

​Sarıkamış'ta kayak sezonu açıldı.
Orası bir yalan dünyası: PKKdan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Yıl bitmeden dokuz milyonluk hedef aşıldı.

​15 Temmuz'dan bugüne kadar 24 bin kişi ihraç edildi.

​Nefes kesen gösterilerin mimarı SOLOTÜRK kapılarını açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​'280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz.'

​Bursa'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Tesadüfen bulundu

Tesadüfen bulundu

​Yol yapım çalışmasında heyecanlandıran keşif.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'teki pitbull saldırısını değerlendirdi: Gereken ne varsa yapılacak
Gündem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'teki pitbull saldırısını değerlendirdi: Gereken ne varsa yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak yaralamasına ilişkin, "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli." dedi.
Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Gündem

Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Bosna Savaşı sonrası kalıntıları bulundu: Bin 600'den fazla ceset hala teşhis edilmeyi bekliyor
Dünya

Bosna Savaşı sonrası kalıntıları bulundu: Bin 600'den fazla ceset hala teşhis edilmeyi bekliyor

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı'nda kaybolup kalıntıları bulunan 1600'den fazla kişinin kimliklerinin hala tespit edilemediği bildirildi. Visoko Mezarlıklar Müdürü Kenan Karavdiç "Kimliği belirlenmeyen kişiler arasında vücut bütünlüğü bozulmuş kişiler de var. Bu kalıntılar 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında Rogatitsa, Vişegrad, Zenitsa, Tuzla, Foça, Mostar ve Sokolats şehirlerinde bulundu" dedi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazliç ise "Kanımızca kayıp sayısı 32 bin civarı. Şimdiye kadar 24 bin 300 kişiye ait kalıntılar bulundu. Çoğunlukla toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin kimlikleri tespit edildi ve ailelerine teslim edildi" diye konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.