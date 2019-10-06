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İSTANBUL

İstanbul Ataşehir'de yol çöktü: Çukura düşen otomobili vinç çıkardı

İstanbul Ataşehir'de yol çöktü: Çukura düşen otomobili vinç çıkardı

İstanbul Ataşehir'de yağmur suyu çalışmasının yapıldığı yol çökünce park halindeki otomobilin bir kısmı çöken yolun içinde kaldı.

Haber Merkezi DHA
Sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi.
Sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi.

Ataşehir'de Örnek Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka kısmı çöken yolun içinde kaldı. Yolun çöktüğünü fark eden vatandaşlar önce aracın sahibini aradı, ardından ekiplere haber verdi.

Ataşehir'de yağmur suyu çalışmasının yapıldığı yol çökünce park halindeki otomobilin bir kısmı çöken yolun içinde kaldı.

'Arabanı kurtar' diye beni aradılar

Otomobilin sahibi Orhan İpek, "Gece arkadaşlar telefonla beni aradılar, arabanı kurtar diye. Çıktım arabamı çekemedim çünkü yol çökmüş. O saatten beri belediyeyi bekliyoruz burada. Saat üçte mi oldu, dört mi oldu bilmiyorum. Ön tarafta da boşluk olduğu için araç düşecek diye bıraktım. Hiç dokunmadım. Çekiciyi bekliyoruz yani. Yağmur yağsa çökmüştü orası da araba aşağıya inmişti. Allahtan yağmur durdu. Ben 42 senedir buradayım daha önce çökme olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de Örnek Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi.

Beton taze, iki gün oldu

Mahalle sakinlerinden Cengiz Soydaş, birkaç gün öncesine kadar çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Bu yağmur suyu kanalını belediye yaptı. 15-20 gündür burada çalışma var. Çalışma bitti, kapatma işlemine geçtiler. Beton attılar, üstüne asfalt atacaklardı. Beton taze, iki gün oldu, kurusun diye bekliyorlar. Yoksa çalışıyorlardı yani, yapılıyordu. O konuda kimseye bir şey diyemeyiz" dedi.

Park halindeki otomobilin arka kısmı çöken yolun içinde kaldı.

Mahalle sakinleri aracı çıkarmaya çalıştı

Yolun çöktüğü bölgede otomobilin çukurdan çıkarılması için uygun çekici aracı beklenirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla aracı hareket ettirmeye çalıştı. Birkaç kişi aracın arka kısmını çukurdan çıkarmayı denese de başarılı olamadı. Çekici aracının da otomobili çukurdan çıkaramayacağı anlaşılınca bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı. Trafik polisleri diğer araçları güvenlik gerekçesiyle sokaktan uzaklaştırdı. Bölgeye gelen vinç yapılan çalışmalar sonucunda iki saatin sonunda otomobili çukurdan çıkardı.

İstanbul Ataşehir'de yol çöktü: Çukura düşen otomobili vinç çıkardı
FOTOĞRAF 6
Title
Ataşehir'de Örnek Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka kısmı çöken yolun içinde kaldı. Yolun çöktüğünü fark eden vatandaşlar önce aracın sahibini aradı, ardından ekiplere haber verdi.
Title
Otomobilin sahibi Orhan İpek, Gece arkadaşlar telefonla beni aradılar, arabanı kurtar diye. Çıktım arabamı çekemedim çünkü yol çökmüş. O saatten beri belediyeyi bekliyoruz burada. Saat üçte mi oldu, dört mi oldu bilmiyorum. Ön tarafta da boşluk olduğu için araç düşecek diye bıraktım. Hiç dokunmadım. Çekiciyi bekliyoruz yani. Yağmur yağsa çökmüştü orası da araba aşağıya inmişti. Allah'tan yağmur durdu. Ben 42 senedir buradayım daha önce çökme olmamıştı ifadelerini kullandı.
Title
Mahalle sakinlerinden Cengiz Soydaş, birkaç gün öncesine kadar çalışmanın devam ettiğini belirterek, Bu yağmur suyu kanalını belediye yaptı. 15-20 gündür burada çalışma var. Çalışma bitti, kapatma işlemine geçtiler. Beton attılar, üstüne asfalt atacaklardı. Beton taze, iki gün oldu, kurusun diye bekliyorlar. Yoksa çalışıyorlardı yani, yapılıyordu. O konuda kimseye bir şey diyemeyiz dedi.
Title
Yolun çöktüğü bölgede otomobilin çukurdan çıkarılması için uygun çekici aracı beklenirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla aracı hareket ettirmeye çalıştı.
Title
Birkaç kişi aracın arka kısmını çukurdan çıkarmayı denese de başarılı olamadı. Çekici aracının da otomobili çukurdan çıkaramayacağı anlaşılınca bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı.
Title
Trafik polisleri diğer araçları güvenlik gerekçesiyle sokaktan uzaklaştırdı. Bölgeye gelen vinç yapılan çalışmalar sonucunda iki saatin sonunda otomobili çukurdan çıkardı.
İstanbul Ataşehir'de yol çöktü: Çukura düşen otomobili vinç çıkardı
İstanbul Ataşehir'de yağmur suyu çalışmasının yapıldığı yol çökünce park halindeki otomobilin bir kısmı çöken yolun içinde kaldı.

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