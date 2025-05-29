İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

'Osman Gazi', Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak.
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Türkiye'nin 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gidecek.
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