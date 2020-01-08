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İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü!

İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü.
İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6'sı hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6'sı hafif yaralandı.

Kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16.03'te çökme meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre; olayda yaralanan 6 vatandaşımız, çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

AVM'den açıklama

Öte yandan, AVM'den yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı:

“Zorlu Center'da bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle meydan katı ortak alanın bir bölümünde asma tavan düşmesi meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek, kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz."

AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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