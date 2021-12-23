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İSTANBUL

İstanbul iki mevsimi yaşıyor

İstanbul’un göbeğinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Silivri’de ise güneşli havayı gören vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, martılara simit attı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul iki mevsimi yaşıyor! 5 günlük İstanbul hava durumu
Bazı vatandaşlar çay ve simit eşliğinde deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Mega kent İstanbul’da aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Silivri ise adeta yazdan kalma bir günü yaşıyor. Güneşli havayı fırsat bilerek sahile çıkan bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı. Kimisi ise çay ve simit eşliğinde deniz manzarasının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da martılara simit attı.


Martıları simit atan vatandaş, "İstanbul’un değişik değişik yerleri var. Silivri’de hava güzel, ortamı çok güzel. İstanbul’un bazı yerlerine kar yağıyor. Bazı yerler ise güneşli. Bunlar İstanbul’un güzellikleri" dedi.

Eşiyle birlikte sahilde oturan Ayten Tokmak, "Hava çok güzel. Denize çay simit yiyoruz. Silivri’de yaşamak güzel" diye konuştu.

5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
FOTOĞRAF 13
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.<br>
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Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.<br>
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Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa karşı belediye ekiplerinin karla mücadele araçları hazır bekletiliyor.<br>
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İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.


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