İstanbul trafiğine anlık takip

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da bir kadının kız kardeşiyle caddede yürürken bir araca bindirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan incelemede, İ.M. ve İ.J'nin nişanlı oldukları, sürpriz yapmak amacıyla İ.J'nin araca bindirildiği ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığı ifade edildi. Emniyet, "Medyadaki iddiaların asılsız ve yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.