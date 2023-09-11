İstanbul trafiğine anlık takip

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Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da faaliyet gösteren 16 bin servis aracı 300 bine yakın öğrenci taşıyacak. Artan trafik yoğunluğunun günlük hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir dizi tedbir aldı. Pek çok noktada trafik polisi görevlendirilirken, ekipler kaza ya da arızaya anında müdahale edecek.
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları bugün saat 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz. İETT’nin her gün 1636 ek sefer yapmayı planladığı İstanbul’da, trafik yoğunluğu 3 gün boyunca an be an izlenecek.