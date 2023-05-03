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İstanbul ve 10 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

13:28 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

#gök gürültülü
#Marmara Bölgesi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#sağanak
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