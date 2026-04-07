Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
'İstanbul'a geliyorum icraatlara devam' diyerek paylaştı: Kıskıvrak yakalandı

11:08 7/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
İstanbul’da kısa sürede 5 motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Sosyal medyada “İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam” paylaşımı yapan A.H.’nin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. 38 suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da kısa süre içinde 5 motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Asayiş şube müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği çalışmada polisler, olayların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Sürdürülen çalışmalarda A.H. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te 5 ayrı motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önceden de 38 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli A.H.'nin bir süre önce sanal medyadan
"İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam"
paylaşımı yaptığını belirledi. Şüphelinin paylaştığı görüntülerde kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.







#İstanbul
#emniyet
#adliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X çöktü mü, neden çöktü? 7 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?