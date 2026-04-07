'İstanbul'a geliyorum icraatlara devam' diyerek paylaştı: Kıskıvrak yakalandı

İstanbul’da kısa sürede 5 motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Sosyal medyada “İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam” paylaşımı yapan A.H.’nin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. 38 suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul’da kısa süre içinde 5 motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Asayiş şube müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalanlarla ilgili soruşturma başlattı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği çalışmada polisler, olayların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Sürdürülen çalışmalarda A.H. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.