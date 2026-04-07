Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Ehliyetine 2041'e kadar el konuldu: Aynı ihlali 5 kez tekrarladı

Ehliyetine 2041'e kadar el konuldu: Aynı ihlali 5 kez tekrarladı

10:287/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Antalya
Antalya

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5'inci kez alkollü araç kullanırken yakalanan Ö.T.'ye 350 bin TL, araç sahibine 40 bin TL ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde uygulama yaptığı noktada, 09 ACY 40 plakalı hafif ticari araç durduruldu. Kontrolde, araç sürücüsü Ö.T.'nin 0.21 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye yönelik sorgulamada; Ö.T.'nin daha önce 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

EHLİYETİNE 2041'E KADAR EL KONULDU

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibine 40 bin TL ceza kesildi. Araç da trafikten menedildi.

Sürücünün ehliyetine, daha önceki işlemler kapsamında 2041 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.



#Antalya
#ehliyet
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Uşak Merkez Dikilitaş hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi