İstanbul'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 Nisan'da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Yapılan sorgulamasında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan sürücü E.T. gözaltına alındı.