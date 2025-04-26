Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

23:5126/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Aranan firari saklandığı yerde yakalandı.
Aranan firari saklandığı yerde yakalandı.

Samsun'da "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#Samsun
#ceza
#FİRARİ
#Hırsızlık
#hükümlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?