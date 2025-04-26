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Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangın koltuktan başladı: Tüm ev küle döndü

Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangın koltuktan başladı: Tüm ev küle döndü

15:1626/04/2025, Cumartesi
DHA
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Yangında evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangında evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da rap şarkıcısı Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangının, koltuğun alev alması ile başladığı belirtildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın son katında, 'Sefo' adıyla bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır'ın ailesinin yaşadığı dairede, 24 Nisan gecesi yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuların da müdahale ettiği yangın söndürülürken, Sefo'nun ablası ile evdeki kedilerin iyi olduğu belirtildi. İlk incelemede; koltuğun alev alması ile başlayan yangının soba veya sigara kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor. Soruşturma sürüyor.






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