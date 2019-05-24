İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00’a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.
İBB Beyaz Masa'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00’a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.
l Duyuru l
İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00’a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek.
Başarılar dileriz.#ibb
l Duyuru l