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İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi THY'den sefer iptalleri: Vali Gül vatandaşları uyardı

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi THY'den sefer iptalleri: Vali Gül vatandaşları uyardı

22:0918/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
AA
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İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edilirken Vali Gül vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edilirken Vali Gül vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı yüzünü göstermeden hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada yarın (19 Şubat) İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerin iptal edildiği aktarıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Türk Hava Yolları (THY)
, beklenen
olumsuz hava koşulları
nedeniyle yarın
İstanbul Havalimanı
kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz."

Vali Gül: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Öte yandan beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül de uyarılarda bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Vali Gül, 19-21 Şubat tarihleri arasında olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulunarak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Gül yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.

-Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,

-Araçlarda kış lastiği kullanılması,

-Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması,

-Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.

Resmî duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir."




#THY
#Sefer İptali
#Kar Yağışı

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