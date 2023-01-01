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İstanbul'da 'Büyük Aile Buluşması': LGBT dayatmasına karşı ikinci kez toplanıyorlar

İstanbul'da, 200’den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Büyük Aile Platformu, bugün saat 15.00'te ikinci kez LGBT dayatmasına karşı Saraçhane Parkı'nda 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü' düzenleyecek. 'Çocuklarımız İçin, Ailemiz İçin, İnsanlık İçin' sloganıyla tanıtımı yapılan Büyük Aile Buluşması'nda aileler, sosyal medya ve küresel akımlar üzerinden devam eden LGBT propagandasına tepki gösterecek. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, bireye değil, dayatmaya karşı olduklarını belirtti.

Pınar Görgü
09:20 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aileler, bugün saat 15.00'te 200 STK’nın desteği ile Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda ikinci kez toplanacak.

Aileler, bugün saat 15.00'te 200 STK’nın desteği ile Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda ikinci kez toplanacak.

Özellikle çocukları hedef alan LGBT terörüne karşı aile yapısını korumak üzere mücadele eden 200’den fazla farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu, LGBT dayatmasına karşı tepkilerini duyurmak amacıyla Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda eylem yapacak. On binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşma, saat 15.00'te başlayacak.


'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü' detayları hakkında bilgi veren Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz konuyla ilgili olarak
"LGBT bireylerine değil, LGBT propagandasına ve dayatmasına karşıyız. Bu yangının fitili sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ateşlenmektedir. Bu tehdidin evlerimize gelmesi de an meselesidir. Bu ateş kapınıza dayandığında siyasi tercihinize, meşrebinize, inancınıza, yaşam tarzınıza bakmadan ailenizi yakıp geçecektir. Dolayısıyla bugün bizler, bu yangının evlerimize düşmemesi için hep birlikte bir duruş göstermek zorundayız"
ifadelerini kullandı.
Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz

Eryılmaz, yaptığı açıklamada, 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Büyük Aile Platformunun 15 kurucu üyesi olduğunu, yaklaşık bir yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.


Platformun kuruluş amacını
"Genelde aileyi ifsat eden hususlar, özelde ise LGBT propaganda ve dayatmasına karşı mücadele"
şeklinde aktaran Eryılmaz, aileyi ifsat eden bireyselcilik, madde bağımlılığı, gıdalar, ilaçlar, endüstriler, bu konudaki medya çalışmaları gibi birçok konu bulunduğunu dile getirdi.

150 bin imza toplandı

Eryılmaz, LGBT propagandası ve dayatmasının ise en çok dikkat edilmesi gereken marjinal durum olduğunu söyleyerek, LGBT derneklerinin ve vakıflarının kapatılması ve bununla ilgili kanun değişikliği talebiyle bir yıl önce bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 150 bin imza topladığını anlattı.


LGBT dernekleri ve vakıflarının "sosyokültürel terörle ilişkili faaliyetlerde bulunduklarının" söyleyen Eryılmaz, 150 bin vatandaşın imzasıyla TBMM'ye sunulan bir dilekçenin Meclis'in gündemine gelebileceğini kaydetti.


Eryılmaz, bazı sivil toplum kuruluşlarından bu süreç içerisinde gösteri yapılması yönünde talepler geldiğini, bu doğrultuda geçen yıl 18 Eylül'de 150 STK'nin desteği, 35 bin kişinin katılımıyla Fatih'te yaptıkları ilk "Büyük Aile Buluşması" kapsamında Saraçhane'den Beyazıt'a sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlattı.


'Sivil direnişe ihtiyaç var'

Bu buluşmaların resmi bir hüviyete bürünmesi için 1 Mart'ta Büyük Aile Platformunu kurduklarını dile getiren Eryılmaz, aileyi ifsat ettiğini düşündükleri konularda STK'ler olarak ortak hareket edip şikayet ve imza kampanyaları, dilekçeler, basın açıklamaları ve toplantıları, ilgili kurumlara, valiliklere, bakanlıklara dosyalar hazırlayıp sunmak gibi faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti.


Eryılmaz, "En nihayetinde yaptığımız her işin sonunda ülkemizde LGBT propagandasının yasaklandığı bir hukuki zemine ulaşmayı, bununla alakalı kanun değişikliklerine gitmeyi arzu ediyoruz. Bir sivil direnişe bu anlamda ihtiyaç var. Büyük Aile Platformu da bu rolü üstleniyor" diye konuştu.


Fatih'te yaptıkları Büyük Aile Buluşması nedeniyle LGBT'lileri hedef gösterdikleri ve can güvenliği olmadığı yönünde medyada bazı yayınlar yapıldığını anımsatan Eryılmaz, şöyle devam etti:

"LGBT bireylerine değil, LGBT propagandasına ve dayatmasına karşıyız. Bu bireyleri, içine düştükleri durumlardan kurtarmak için kurulmuş Büyük Aile Platformu bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Bunlar aile danışmanlık merkezleri ile bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü bu insanların içinde bulundukları durum zaten onları intihara götürüyor. Hem biyolojik olarak kendilerine zarar veriyorlar hem psikolojileri iyi değil. Araştırmalar var, İsveç'te yapılan bir araştırmada yüzde 41'inin intihara teşebbüs ettiğine dair veriler elimizde var. Oran vermek belki doğru olmayabilir, bölgeden bölgeye değişebilir ama bu bireylerin birçoğunun aynı zamanda madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Biz, bu insanları kurtarmak isterken sanki bu insanlara karşıymışız gibi, 'Bu saatten sonra bu bireyler sokakta nasıl dolaşacak, bunların güvenliği nasıl olacak' gibi anlamsız, bizden tamamen uzak tezviratlar, yalanlar ortaya konuldu. Zaten onların amacı bizi o tarafa çekmekti."


'Tek bir nefret söyleminde bulunulmadı'

Eryılmaz, geçen yıl 35 bin kişinin Saraçhane'den Beyazıt'a gerçekleştirdiği Sessiz Yürüyüş'ün büyük ve haklı bir tepkinin sağduyulu bir şekilde ortaya konmasını sağladığını ve haklı taleplerine desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirtti.


Geçen yıl yaşanan buluşmanın hiçbir nefret söylemi veya hukuki problem içermediğine vurgu yapan Eryılmaz şöyle konuştu:
Geçtiğimiz yıl Saraçhane'de tek bir nefret söyleminde bulunulmamış ve sonrasında tek bir hukuki problem yaşanmamıştır. Buna yağmur altında oradan ayrılmayan 35 bin insan şahittir. Dileyenler de buluşmanın kayıt görüntülerini izleyip şahit olabilirler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri alıyoruz. Milletimizin sağduyusu ile bu yıl da tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyarken provokasyonlara gelinmemesi için çağrılarımızı her mecrada dile getiriyoruz.


'Herhangi bir siyasi partinin, kanalın, ideolojinin güdümünde değil'

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Eryılmaz, toplumun her kesimden insanın katıldığı etkinlikle ilgili bir kamu spotu başvuruları olduğunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun da (RTÜK) bunu kabul ettiğini, duyurularına ilişkin kamu spotunun bazı ulusal kanallarda yayınlandığını, bu nedenle sanki devlet destekli gösteri yapıyorlarmış gibi bir algı oluşturulduğunu anlattı.


Buluşmaların tamamen sivil bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Eryılmaz, "
Programın özelliği zaten bu. Herhangi bir siyasi partinin ya da siyasi kanalın, siyasi ideolojinin güdümü altında değil. Burada 200'den fazla sivil toplum kuruluşu var bugün. Bunlar arasında ulusal, milliyetçi, muhafazakar görüşlü olanlar var. Mütedeyyin insanlarımız, dindar olanlar, az dindar olanlar var. Aleviler, Sünniler var. Farklı görüşten insanlar var. Çünkü bizim iddia ettiğimiz ve yapmaya çalıştığımız konu ailemizi korumak. Herkes ailesine değer veriyor" d
eğerlendirmesini yaptı.

Eryılmaz, yaptıkları saha araştırmalarına göre insanların yüzde 94'ünün ailesine güvendiğini, kendisiyle ya da çevresiyle alakalı problemleri ailesinde çözdüğünü kaydeden Eryılmaz, böyle bir durumda kendileri için de ailenin ortak payda olduğunu söyledi.


Toplumun her kesiminin ailesine güvendiğini, aileyi merkeze aldıran, onu korumaya dair bir çalışma yaptıklarında toplumun tamamını kuşatan bir etkinlik, buluşma veya platform ortaya koyulduğunu dile getirdi.


Eryılmaz, geçen yıl da herhangi bir siyasi figürün yer almadığını, 35 bin insanın çocuklarıyla pikniğe gider gibi ailecek geldiği Saraçhane'de LGBT propagandası ve dayatmasına karşı yağmur altında 1,5 kilometre sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini kaydetti.




Mahalle baskısı uyarısı

Eşcinselliğe ilişkin propaganda ve dayatma örneklerinin iş, sanat ve spor alanında, medya ile film sektörü gibi birçok alanda fazlasıyla yapıldığını söyleyen Eryılmaz, "gökkuşağı kol bandı takmadı diye bir oyuncunun kadro dışı bırakılabildiğini", "akademisyenlerin bu konuda tez hazırlayamadığını", "psikologların, psikiyatrların olumsuz bir şey konuştuklarında belgelerinin, profesörlük ünvanlarının ellerinden alınabildiğini" aktararak, tüm bunların da birer dayatma olduğunu ifade etti.


İş dünyasında LGBT'lilerin istihdam edilmesiyle ilgili bir dayatmanın da söz konusu olduğunu, uluslararası sözleşmelerde bir iş insanının önüne bile "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramı geçen anlaşmalar konulduğunu ifade eden Eryılmaz,
"Biz bu propaganda ve dayatmaya karşıyız. İşin özü bu. Bununla alakalı da tüm sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiriyoruz. Toplumdaki insanlarımızın artık bu tehlikenin farkına varmalarını arzu ediyoruz ve bununla alakalı da kanun değişikliği istiyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu en iyi şekilde duyurabileceğimiz bu hakkımız da var. Bunu da kullanarak, resmi izinlerimizi alarak bir etkinlik düzenliyoruz ve halkımızı oraya bekliyoruz"
dedi.

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#Büyük Aile Buluşması
#LGBT
#LGBT dayatması
#Büyük Aile Platformu
#Saraçhane
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