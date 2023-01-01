İstanbul'da 'Büyük Aile Buluşması': LGBT dayatmasına karşı ikinci kez toplanıyorlar

Aileler, bugün saat 15.00'te 200 STK’nın desteği ile Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda ikinci kez toplanacak.
Özellikle çocukları hedef alan LGBT terörüne karşı aile yapısını korumak üzere mücadele eden 200’den fazla farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu, LGBT dayatmasına karşı tepkilerini duyurmak amacıyla Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda eylem yapacak. On binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşma, saat 15.00'te başlayacak.
Eryılmaz, yaptığı açıklamada, 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Büyük Aile Platformunun 15 kurucu üyesi olduğunu, yaklaşık bir yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.
150 bin imza toplandı
Eryılmaz, LGBT propagandası ve dayatmasının ise en çok dikkat edilmesi gereken marjinal durum olduğunu söyleyerek, LGBT derneklerinin ve vakıflarının kapatılması ve bununla ilgili kanun değişikliği talebiyle bir yıl önce bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 150 bin imza topladığını anlattı.
LGBT dernekleri ve vakıflarının "sosyokültürel terörle ilişkili faaliyetlerde bulunduklarının" söyleyen Eryılmaz, 150 bin vatandaşın imzasıyla TBMM'ye sunulan bir dilekçenin Meclis'in gündemine gelebileceğini kaydetti.
Eryılmaz, bazı sivil toplum kuruluşlarından bu süreç içerisinde gösteri yapılması yönünde talepler geldiğini, bu doğrultuda geçen yıl 18 Eylül'de 150 STK'nin desteği, 35 bin kişinin katılımıyla Fatih'te yaptıkları ilk "Büyük Aile Buluşması" kapsamında Saraçhane'den Beyazıt'a sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlattı.
'Sivil direnişe ihtiyaç var'
Bu buluşmaların resmi bir hüviyete bürünmesi için 1 Mart'ta Büyük Aile Platformunu kurduklarını dile getiren Eryılmaz, aileyi ifsat ettiğini düşündükleri konularda STK'ler olarak ortak hareket edip şikayet ve imza kampanyaları, dilekçeler, basın açıklamaları ve toplantıları, ilgili kurumlara, valiliklere, bakanlıklara dosyalar hazırlayıp sunmak gibi faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti.
Eryılmaz, "En nihayetinde yaptığımız her işin sonunda ülkemizde LGBT propagandasının yasaklandığı bir hukuki zemine ulaşmayı, bununla alakalı kanun değişikliklerine gitmeyi arzu ediyoruz. Bir sivil direnişe bu anlamda ihtiyaç var. Büyük Aile Platformu da bu rolü üstleniyor" diye konuştu.
Fatih'te yaptıkları Büyük Aile Buluşması nedeniyle LGBT'lileri hedef gösterdikleri ve can güvenliği olmadığı yönünde medyada bazı yayınlar yapıldığını anımsatan Eryılmaz, şöyle devam etti:
'Tek bir nefret söyleminde bulunulmadı'
Eryılmaz, geçen yıl 35 bin kişinin Saraçhane'den Beyazıt'a gerçekleştirdiği Sessiz Yürüyüş'ün büyük ve haklı bir tepkinin sağduyulu bir şekilde ortaya konmasını sağladığını ve haklı taleplerine desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirtti.
'Herhangi bir siyasi partinin, kanalın, ideolojinin güdümünde değil'
Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Eryılmaz, toplumun her kesimden insanın katıldığı etkinlikle ilgili bir kamu spotu başvuruları olduğunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun da (RTÜK) bunu kabul ettiğini, duyurularına ilişkin kamu spotunun bazı ulusal kanallarda yayınlandığını, bu nedenle sanki devlet destekli gösteri yapıyorlarmış gibi bir algı oluşturulduğunu anlattı.
Eryılmaz, yaptıkları saha araştırmalarına göre insanların yüzde 94'ünün ailesine güvendiğini, kendisiyle ya da çevresiyle alakalı problemleri ailesinde çözdüğünü kaydeden Eryılmaz, böyle bir durumda kendileri için de ailenin ortak payda olduğunu söyledi.
Toplumun her kesiminin ailesine güvendiğini, aileyi merkeze aldıran, onu korumaya dair bir çalışma yaptıklarında toplumun tamamını kuşatan bir etkinlik, buluşma veya platform ortaya koyulduğunu dile getirdi.
Eryılmaz, geçen yıl da herhangi bir siyasi figürün yer almadığını, 35 bin insanın çocuklarıyla pikniğe gider gibi ailecek geldiği Saraçhane'de LGBT propagandası ve dayatmasına karşı yağmur altında 1,5 kilometre sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Mahalle baskısı uyarısı
Eşcinselliğe ilişkin propaganda ve dayatma örneklerinin iş, sanat ve spor alanında, medya ile film sektörü gibi birçok alanda fazlasıyla yapıldığını söyleyen Eryılmaz, "gökkuşağı kol bandı takmadı diye bir oyuncunun kadro dışı bırakılabildiğini", "akademisyenlerin bu konuda tez hazırlayamadığını", "psikologların, psikiyatrların olumsuz bir şey konuştuklarında belgelerinin, profesörlük ünvanlarının ellerinden alınabildiğini" aktararak, tüm bunların da birer dayatma olduğunu ifade etti.