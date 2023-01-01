İstanbul'da 'Büyük Aile Buluşması': LGBT dayatmasına karşı ikinci kez toplanıyorlar

"LGBT bireylerine değil, LGBT propagandasına ve dayatmasına karşıyız. Bu bireyleri, içine düştükleri durumlardan kurtarmak için kurulmuş Büyük Aile Platformu bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Bunlar aile danışmanlık merkezleri ile bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü bu insanların içinde bulundukları durum zaten onları intihara götürüyor. Hem biyolojik olarak kendilerine zarar veriyorlar hem psikolojileri iyi değil. Araştırmalar var, İsveç'te yapılan bir araştırmada yüzde 41'inin intihara teşebbüs ettiğine dair veriler elimizde var. Oran vermek belki doğru olmayabilir, bölgeden bölgeye değişebilir ama bu bireylerin birçoğunun aynı zamanda madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Biz, bu insanları kurtarmak isterken sanki bu insanlara karşıymışız gibi, 'Bu saatten sonra bu bireyler sokakta nasıl dolaşacak, bunların güvenliği nasıl olacak' gibi anlamsız, bizden tamamen uzak tezviratlar, yalanlar ortaya konuldu. Zaten onların amacı bizi o tarafa çekmekti."