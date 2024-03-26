İstanbul'da korkutan patlama: İki daire kullanılmaz hale geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, doğalgaz kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya arz edilmiş doğalgaz sayaçları için yeni bir karar alındı. Buna göre, belirlenen tarih aralıklarında kontrol edilecek olan doğalgaz sayaçları arasında teknik açıdan uygun olmayanların tespiti ve değiştirilmesi süreci başlatıldı. Bu adımın temel amacı, doğalgaz kullanımında güvenliği artırmak ve teknik standartlara uygun olmayan sayaçları tespit ederek değişimini gerçekleştirmek. Peki sayacını değiştirmeyenlere ceza kesilecek mi? Son tarih ne zaman? Detaylar haberimizde...