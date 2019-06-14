Gündem İstanbulda saat 1500ten sonra etkili olacak
İSTANBUL

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı - 14 Haziran İstanbul hava durumu tahmini

İstanbul'da saat 15:00'ten sonra etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ancak şiddetli buharlaşmayla birlikte yerel sağanak yağışlar görülecek. İstanbul genelinde saat 15:00'ten itibaren yağış bekleniyor. Yağışların Sakarya, Kocaeli, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

İstanbul'un Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren yağış beklenirken, Avrupa yakasında ise saat 15.00'ten itibaren yağmur görülebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyrediyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise şöyle;

ANKARA: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 33, Parçalı ve çok bulutlu.

BURSA: 30, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 32, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu.

HATAY: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 26, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 22, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

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