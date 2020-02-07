Gündem İstanbulda ulaşıma yüzde 35 zam Tam bilet 35 lira öğrenci 175 lira oldu
İSTANBUL

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam: Tam bilet 3.5 lira öğrenci 1.75 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak. Ekrem İmamoğlu zammın girdi maliyetleri göz önüne alınınca vatandaşları düşünerek yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam.
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) dünkü toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yeni toplu ulaşım tarifesinin, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacağı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
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Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz 5 bin işçiyi kovan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği gibi 10 gün içinde ulaşımdan suya otoparktan bisiklet kiralamaya kadar birçok hizmete de zam yaptı.

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.

Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak."

İstanbul'da 25 Mayıs 2017'den bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı belirtilen açıklamada, bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle toplu taşıma maliyetlerinin yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındığı aktarılarak, "Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi. Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz." denildi.
Ekrem İmamoğlu zamla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Akaryakıt ve diğer girdilere yapılan zam dikkate alındığında Türkiye şartlarında, vatandaş düşünülerek yapılmıştır. Elbette hiç bir belediye zam yapılmasını istemez" şeklinde yanıt verdi.

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