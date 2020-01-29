İmamoğlu tepkilere rağmen Palandöken’de tatile devam ediyor: Gecelik otel ücreti 14 bin TL İmamoğlu tepkilere rağmen Palandöken’de tatile devam ediyor: Gecelik otel ücreti 14 bin TL İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen Erzurum Palandöken’de ailesiyle kayak yapmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun Palandöken’deki tatilinin yarın itibari ile son bulması beklenirken İmamoğlu ve ailesinin bir gecelik otel ücretinin ise yaklaşık 14 bin lira olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 29 Ocak 2020, 16:16 Son Güncelleme: 29 Ocak 2020, 16:20 İHA