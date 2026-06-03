İstanbul'da yetkisizlik kararı verildi: Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara'ya gönderildi

Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında yürütülen dosyalarda yetkisizlik kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 2024 yerel seçimlerinde Böcek’in yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin para talebi iddialarına yönelik tanık beyanları ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerin değerlendirildiği belirtildi.