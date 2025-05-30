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İstanbul’daki habis kuşatma kırılacak

İstanbul’daki habis kuşatma kırılacak

04:0030/05/2025, الجمعة
G: 30/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde yayınladığı mesajda “İstanbul’un yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi büyük bir yaradır. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajında, “Emin ve ehil ellerden mahrum kalan İstanbul'un fetih emanetine sarılarak zorlu etapları birer birer aşacağından hiç kuşkum yoktur” dedi. Bahçeli mesajına şöyle devam etti: “Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır. Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır.”



#Devlet Bahçeli
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