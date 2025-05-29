Terör belası çöpe atılacak

TBMM Başkanlığı’na yeniden aday olan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, başvuruların ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti. Kurtulmuş, adaylığına destek veren MHP Grubu’na teşekkürlerini iletti. Bahçeli ile 40 dakika baş başa görüşen Kurtulmuş, “Görüşmede komisyon kurulması ile ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?” sorusuna “Evet yaptık. Önümüzdeki günlerde netleştirerek, nasıl çalışacağını da kamuoyuyla paylaşacağız” yanıtını verdi.

TBMM’YE GÖREV DÜŞÜYOR

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışan Bahçeli’ye tarihi katkılarından ötürü de teşekkürlerini iletti. Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonra nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Özellikle İmralı’nın açıklaması, arkasından terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ilan etmesi, silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM’ye görev düşmektedir. TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek.”

ÖNÜMÜZE TARİHİ BİR FIRSAT GEÇTİ

“Milletimiz için hem dünya siyasetinin bu kadar büyük değişimler yaşadığı bir dönemde hem bölge siyasetinin baştan aşağı yenilendiği bir dönemde Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Bu fırsat, siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu, herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi kanadın ortaya koyabileceği, tek başına gerçekleştirilebileceği bir siyasi süreç değildir. Bu, bir al-ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve TBMM’nin kontrolünde, TBMM’nin müzakere ortamında bu konu tamamıyla gerçekleşmiş olur.”

TÜM PARTİLER ORTAK OLSUN

“Türkiye, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısını meşgul olduğu hem binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan hem de iki trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan bu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk TBMM’dedir. Siyasi partilerimizin hepsini bu siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Bir kere daha huzurlarınızda sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli’ye sevgilerimizi ve hürmetlerimizi ifade ediyorum.”







