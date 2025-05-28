Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından konuşan Bahçeli, milli birliğe, ülkücü davaya ve şehitlere vefa vurgusu yaptı. "Gerçekten her şeyin bir vakti vardır" diyerek Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirten Bahçeli, bu çağın 'milli birlik ve kardeşlik asrı' olacağını ifade etti.

KAHRAMANLIĞIN ZİRVESİNE TIRMANDILAR

Şehit ve gazilerin günübirlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadığını ifade eden Bahçeli, "Vatana, millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktı. Fazilet, feragat, feraset ve fehametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardı. Fildişi kulelerine değil kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmeye hiç itibar etmediler. Menfaat düşkünü değil, millet, muhabbet ve mukaddesat aşkıyla kavruldular. Merhum halk ozanımız diyor ya, 'Olsun be aldırma, yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır'" dedi.

EMANETLERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE

"Gerçekten her şeyin bir vakti vardır" diyen Bahçeli, "O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı'yla simgelenmekte, yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde, ömrümüzün ve önümüzün tam merkezindedir. Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devre mülk gibi gören sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe de mahkumdur. Çıkarlarının sevdalısı olan siyasi devşirmeler davasının sevdasıyla çelikleşmiş ve bayraklaşmış ülkücü şuura elbette nüfuz edemez, hiçbir surette de yalan ve iftiraya dayanan çirkin sözlerinin değerinden ve ederinden bahsedilemez. Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir" ifadelerini kullandı.

RUHLARI ŞAD OLSUN

Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle noktaladı: "Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey’i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı saygıyla, rahmetle, özlemle anıyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."







