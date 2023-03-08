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İstanbullular dikkat: Bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

08:23 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.




#Füniküler
#İstanbul Valiliği
#metro
#Metro İstanbul
2 saat önce
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İstanbullular dikkat: Bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak
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