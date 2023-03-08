|
Reklam
Reklam
Gündem

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. Bazı yolcular aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.

08:14 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamıyor..


Güvenlik görevlileri metroya girişlere izdiham oluşmaması için izin vermiyor.



Bazı yolcular aksamaların sürekli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.


Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada,
"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
#Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri
#Metro teknik arıza
#Metro
2 saat önce
default-profile-img
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
Marmara lodosa teslim oldu
Külliye'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Altın fiyatlarında sert düşüş: Resmen çakıldı
Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu seçilirse istifa edecekti ama ikna edildim ben
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.