M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamıyor..
Güvenlik görevlileri metroya girişlere izdiham oluşmaması için izin vermiyor.
Bazı yolcular aksamaların sürekli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada,
"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
#Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri
#Metro teknik arıza
#Metro
2 saat önce
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
Marmara lodosa teslim oldu
Külliye'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Altın fiyatlarında sert düşüş: Resmen çakıldı
Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu seçilirse istifa edecekti ama ikna edildim ben