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POLİTİKA

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki: Utanın be ayıptır

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının meydana geldiği bölgeye çiçek bırakan İYİ Parti heyeti kendi arasında gülüşünce vatandaşın tepkisini çekti. "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü?" diyen vatandaş, "Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstiklal Caddesindeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be ayıptır
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler, karanfiller ile anıldı.

Bölgeye giden pek çok parti gibi İYİ Parti heyeti de alana çiçek bıraktı.

İYİ PARTİ'LİLERE TEPKİ: UTANIN BE

Ancak İYİ Parti heyetinin çiçek bıraktığı sırada kendi arasında gülüşmesi vatandaşın tepkisine neden oldu.

İYİ Parti'lilerin sabahtan beri güldüğünü belirten vatandaş, "Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki: Utanın be ayıptır​
OYNAT 00:27
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki: Utanın be ayıptır​
İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının meydana geldiği bölgeye çiçek bırakan İYİ Parti heyeti kendi arasında gülüşünce vatandaşın tepkisini çekti. 'Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü?' diyen vatandaş, 'Yüreğimiz yanlış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin.' ifadelerini kullandı.

Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
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Beyoğlunda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
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Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.
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İstiklal Caddesinde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız terör saldırısının yaşandığı alana geldi.
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Yıldız, Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.
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Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanında kurulan bir alana karanfil bıraktı.
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Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bugün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı.

Vatandaşlar terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bıraktı
OYNAT 00:46
Vatandaşlar terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bıraktı
Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısından sonra olay yeri vatandaşların kullanımına açılmıştı. Vatandaşlar saldırının yaşandığı yeri ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. İstiklal Caddesi terör saldırısının yaşandığı güzergah boyunca bayraklarla donatıldı.
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