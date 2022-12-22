İYİ Parti'li Taylan Yıldız'ın okul ziyaretine velilerden tepki: Çocuklarımızı paylaşırken bizden izin aldınız mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Parti'li Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından "Bugün günlerden İtalyan Lisesi'ydi!" notuyla Beyoğlu'ndaki özel eğitim kurumunu ziyaret ettiğini duyurdu. Yıldız'ın bu paylaşımı, ziyaret ettiği öğrencilerin ailelerinin tepkisine neden oldu.

"TAYLAN BEY İZİN ALDINIZ MI?"

Öğrencilerin velileri Yıldız'ın paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Taylan Bey bizim çocukların videosunu paylaşmak için izin aldınız mı?

İnternet uzmanı olduğunuza göre çocukların siyasi kimliğinizin yazıldığı sitede konulmaması ve onların alet edilmemesi gerektiğini bilmeniz gerekir"