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İYİ Partili Yılmaz'ın 'çıkar grubu' suçlamasına Kaftancıoğlu'dan cevap geldi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar." şeklindeki sert açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." dedi.

11:07 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu-Bilge Yılmaz

Canan Kaftancıoğlu-Bilge Yılmaz

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, önceki gün yaptığı paylaşımda seçim yenilgisinden sorumlu tuttuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Bile Yılmaz'dan eski ortaklarına sert sözler

Yılmaz, paylaşımında
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı"
ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu 'Hangi çıkar grubunun parçasıyım' diye sordu

İYİ Partili Yılmaz'ın bu sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor.
Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."



#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Bilge Yılmaz
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