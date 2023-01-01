İYİ Partili Yılmaz'ın 'çıkar grubu' suçlamasına Kaftancıoğlu'dan cevap geldi

Canan Kaftancıoğlu-Bilge Yılmaz
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, önceki gün yaptığı paylaşımda seçim yenilgisinden sorumlu tuttuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Bile Yılmaz'dan eski ortaklarına sert sözler
Kaftancıoğlu 'Hangi çıkar grubunun parçasıyım' diye sordu
İYİ Partili Yılmaz'ın bu sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: