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İzmir adayı Dağ'dan CHP'li Özel'e 'playstation' göndermesi: Seçim yaklaştıkça bana olan sevgisi artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İzmir'de düzenlediği basın toplantısında 10 kez adını telaffuz ettiğini belirterek, "Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak" dedi. Dağ, Çiğli’de CHP’li gençlerin duvarlara yazdığı yazı üzerinden kendisini hedef alan Özgür Özel’e de cevap verdi. Dağ, "Espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82. dakikada playstation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz" ifadelerini kullandı.

14:52 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:08 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel - Hamza Dağ
Özgür Özel - Hamza Dağ

İzmir adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar ile birlikte Torbalı Ayrancılar'daki Barış Manço Caddesi esnafını ziyaret etti.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, dün Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde oldukları sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de seçim otobüsüyle bölgeden geçtiğini söyledi.

Bu sırada Özel ile selamlaştıklarını aktaran Dağ, bunların demokrasi adına güzel şeyler olduğunu şöyle anlattı:

  • “Öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi’nde Sayın Özel ve heyetiyle bir karşılaşmamız oldu. Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı ile bizzat oradaki esnafımıza dokunarak, hemşehrilerimizle sohbet ederek seçim çalışmamızı yaparken, onlar otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk. Onlar el sallayınca biz de kendilerine İzmir’deki demokrasi havasını sonuna kadar yaşatmak için el salladık güzel bir görüntü oluştu.”



'Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur'

Hamza Dağ, Çiğli’de CHP’li gençlerin duvarlara yazdığı yazı üzerinden kendisini hedef alan Özgür Özel’e de cevap verdi. Dağ,
“Öncelikle şunu söyleyeyim, Çiğli’deki (CHP) gençlik kollarının yapmış olduğu olaydan ve süreçten benim sonradan haberim oldu. Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle şeyler her yerde olur. Bizimde tamamen espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82. dakikada playstation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz. Biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizde eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz.”
şeklinde konuştu.

'Seçim yaklaştıkça paniği artacak'

Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’e her geldiğinde kendisini hedef almasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

“Sayın Özel İzmir’e geldiği zaman mutlaka bizimle ilgili bazı açıklamaları oluyor. Baktığımda seçim yaklaştıkça CHP Genel Başkanı’nın bana olan sevgisinin artmaya başladığını görüyorum. Dün düzenlediği basın toplantısında 10 defa ismimi telafuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. CHP’nin en kısa süreli Genel Başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu var. İnşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etkisi olacağının endişesi onun bana olan sevgisini artırdığının farkındayım. Özgür Özel bizi sevmeye devam edecek.”

  • Hamza Dağ, daha sonra beraberindekilerle birlikte cadde üzerinde esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi.

Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı

tvnet'te Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde canlı yayınlanan 'Net Bakış' programının bu haftaki konuğu Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu. tvnet yayınında proje ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, sahadan güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek kendisini en çok heyecanlandıran projeyi açıkladı. İzmir Adayı Dağ; “Günü kurtaracak işlerle sorunları kenara koymak mümkün değil. Biz 5 yılda 10 hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız. Yeni Çevre Yolu artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Menemenle Buca arasını 20 dakikaya düşürecek bir yol. Menemen Bornova arasını 10 dakikaya düşürecek bir yol. Yeni Çevre Yolu bizim yapacağımız bizzat takip edeceğimiz en önemli projelerden biri olacak. İzmir'de kütüphane en çok arzuladığım ve maliyeti en düşük olan projelerden bir tanesi ama benim en çok heyecanlandığım projedir.” diyerek projelerinin detaylarını tek tek anlattı.


#Hamza Dağ
#İzmir
#CHP
#Özgür Özel
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