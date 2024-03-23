İzmir adayı Dağ'dan CHP'li Özel'e 'playstation' göndermesi: Seçim yaklaştıkça bana olan sevgisi artıyor

“Öncelikle şunu söyleyeyim, Çiğli’deki (CHP) gençlik kollarının yapmış olduğu olaydan ve süreçten benim sonradan haberim oldu. Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle şeyler her yerde olur. Bizimde tamamen espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82. dakikada playstation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz. Biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizde eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz.”