İzmir adayı Dağ'dan CHP'li Özel'e 'playstation' göndermesi: Seçim yaklaştıkça bana olan sevgisi artıyor

İzmir adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar ile birlikte Torbalı Ayrancılar'daki Barış Manço Caddesi esnafını ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, dün Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde oldukları sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de seçim otobüsüyle bölgeden geçtiğini söyledi.
Bu sırada Özel ile selamlaştıklarını aktaran Dağ, bunların demokrasi adına güzel şeyler olduğunu şöyle anlattı:
- “Öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi’nde Sayın Özel ve heyetiyle bir karşılaşmamız oldu. Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı ile bizzat oradaki esnafımıza dokunarak, hemşehrilerimizle sohbet ederek seçim çalışmamızı yaparken, onlar otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk. Onlar el sallayınca biz de kendilerine İzmir’deki demokrasi havasını sonuna kadar yaşatmak için el salladık güzel bir görüntü oluştu.”
'Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur'
'Seçim yaklaştıkça paniği artacak'
Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’e her geldiğinde kendisini hedef almasını ise şu sözlerle değerlendirdi:
- Hamza Dağ, daha sonra beraberindekilerle birlikte cadde üzerinde esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi.