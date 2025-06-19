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İzmir'de bıçaklı kavga: Bir ölü iki yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: Bir ölü iki yaralı

20:5419/06/2025, Perşembe
AA
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Şüpheli Azat Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Şüpheli Azat Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Gediz Mahallesi'nde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç. hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gediz Mahallesi 684/1 Sokak'ta dün gece akraba oldukları öğrenilen Azat Ç. ile Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Azat Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.


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