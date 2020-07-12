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Gündem İzmirde inşaat kazısında tesadüfen bulundu 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti
İZMİR KÜLTÜR SANAT

İzmir haberleri: İzmir'de inşaat kazısında tesadüfen bulundu: 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti

İzmir'de inşaat kazısında tesadüfen bulundu: 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti

İzmir'in Alsancak semtinde bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu düşünülen altın taç ve mezar kalıntıları buldu. Bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verildi. Çevrede, Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak.

Haber Merkezi AA
İşçiler, tarihi buluntulara rastladı.
İşçiler, tarihi buluntulara rastladı.

İzmir'in Mimar Sinan Mahallesi Can Kulduk Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı.

Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı yapıldı.

Hadrianaupolis'te 1800 yıllık 'adak levhası' bulundu
HAYAT
Hadrianaupolis'te 1800 yıllık 'adak levhası' bulundu

Kazıda, lahit adı verilen üstü örtülü mezar, seramik parçaları, taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu.

Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı. Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.

İşçiler, tarihi buluntulara rastladı.

Bölge sit alanı ilan edildi

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit mezar içinde ve çevresinde ele geçen diadem ve seramik parçaların "alanda birden fazla lahit gömüye ait olabilecek parçalara ulaşılması", "Antik Smyrna yerleşiminin yayılım alanı ve nekropolü hakkında önemli veriler sunması" nedeniyle bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi.

İzmir Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Konak Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazıları ve Symrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un görüşü göz önüne alınarak verilen karar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşçiler, tarihi buluntulara rastladı.

Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak.

Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması yapılamayacak.

İzmir'de inşaat kazısında tesadüfen bulundu: 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti
FOTOĞRAF 5
Title
İzmir'in Mimar Sinan Mahallesi Can Kulduk Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı. Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı yapıldı. Kazıda, lahit adı verilen üstü örtülü mezar, seramik parçaları, taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu.
Title
Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı. Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.
Title
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit mezar içinde ve çevresinde ele geçen diadem ve seramik parçaların alanda birden fazla lahit gömüye ait olabilecek parçalara ulaşılması, Antik Smyrna yerleşiminin yayılım alanı ve nekropolü hakkında önemli veriler sunması nedeniyle bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi.
Title
İzmir Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Konak Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazıları ve Symrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un görüşü göz önüne alınarak verilen karar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Title
Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak. Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması yapılamayacak.
İzmir'de inşaat kazısında tesadüfen bulundu: 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti
İzmir'in Alsancak semtinde bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu düşünülen altın taç ve mezar kalıntıları buldu. Bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verildi. Çevrede, Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak.


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