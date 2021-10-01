Kadıköy'de öğrencilerin İETT kart çilesi: Saatlerce yağmur altında beklediler

Uzun bir aranın ardından üniversitelerde de yüz yüze eğitim başladı. Eğitimlerin başlamasıyla birlikte çok sayıda üniversite öğrencisi yaşadıkları şehirlerden İstanbul’a geri döndü.

Toplu taşımada indirim hakkı taşıyan İETT ‘Öğrenci kartı’ almak isteyen gençler ise Kadıköy’deki kart başvuru merkezinde buluştu. Yoğun talep nedeniyle uzun sıra kuyruğu oluştu.

Soğuk hava ve yağmura rağmen sıra beklemek zorunda kalan öğrenciler sistemin yavaş ilerlediğini belirterek duruma isyan etti.

Sıraya giren öğrencilerden birçoğunun ise ellerindeki valizlere sırada beklediği, kimi öğrencininse yerde oturarak beklediği görüldü.

“1,5 saattir sıradayım”

Sırada bekleyen öğrencilerden Turhan Anaç, “Yaklaşık 1,5 saattir sıradayız. Şehir dışından üniversite için geldik. Sırayı gördüğümde zaten gözüm korktu. Yapacak bir şey yok. İndirimli kartı almak zorundayız. Biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Hava da soğuk yağmur da var” diye konuştu.

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“Mecbur bekleyeceğiz”

Uzun süredir beklediğini belirten bir diğer öğrenci Buğra Şen ise “Bursa’dan üniversite için İstanbul’a geldim. Beklemediğim bir görüntüyle karşılaştım. Mecburen sıraya girdik. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Geldiğimiz şehirde böyle bir zorluk yaşamamıştık” dedi.

GÜNDEM Yine İETT yine arıza: Başakşehir'de trafik felç oldu

OYNAT 00:34 Bozulan İETT otobüsü vatandaşı isyan ettirdi: Neden bu kadar arızalanıyor? İstanbul'dan hemen her gün gelen 'İETT otobüsü bozuldu' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan otobüs arızalandı. Yolda kalan yolcular 'Neden bu kadar İETT arızalanıyor' diyerek tepki gösterince şoför 'Kul yapımı ne yapalım' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:50 Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.



Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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