Yine İETT yine arıza: Başakşehir'de trafik felç oldu

Bozulan İETT otobüsü vatandaşı isyan ettirdi: Neden bu kadar arızalanıyor?

İstanbul'dan hemen her gün gelen 'İETT otobüsü bozuldu' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan otobüs arızalandı. Yolda kalan yolcular 'Neden bu kadar İETT arızalanıyor' diyerek tepki gösterince şoför 'Kul yapımı ne yapalım' yanıtını verdi.