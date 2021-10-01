Gündem Yine İETT yine arıza Başakşehirde trafik felç oldu
İSTANBUL

Yine İETT yine arıza: Başakşehir'de trafik felç oldu

İstanbul’da sabah etkili olan yağış trafiğe neden olurken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsünün de arızalanmasıyla bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Yine İETT yine arıza: Başakşehirde trafik felç oldu
Vatandaşlar arızalanan otobüs nedeniyle işe ve okula geç kalınca duruma tepki gösterdi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden oldu. Birçok vatandaş trafikte uzun süre geçirirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB’ye bağlı bir İETT otobüsünün arıza yaptığı öğrenildi. Arızalanan otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.

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