Kafe, restoran ve marketlerde yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu oldu, 60 gün süre verildi...

Gıda işletmelerinde şeffaflık ve denetim yeni bir döneme giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerine karekod bulundurma zorunluluğu getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte tüketiciler, “Tarım Cebimde” uygulaması aracılığıyla işletmelerin denetim geçmişine doğrudan erişebilecek. İşletmelere, yeni sisteme uyum sağlamaları için bakanlığın duyurusundan itibaren 60 gün süre tanınacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Daha önce yalnızca gönüllülük esasına dayanan karekod uygulaması, artık tüm gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri için zorunlu hale geldi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle birlikte, işletmelerin karekodlarını tüketicilerin görebileceği alanlarda sergilemeleri gerekiyor.





60 Günlük Uyum Süresi





Bakanlık, yeni uygulamaya geçiş için işletmelere 60 günlük bir geçiş süresi tanıdı. Bu süre, karekod uygulamasına ilişkin usul ve esasların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren başlayacak. Bu kapsamda tüm işletmelerin belirtilen süre içinde gerekli düzenlemeleri tamamlamaları gerekecek.





Denetim Bilgilerine Cepte Erişim





Karekod sistemi sayesinde tüketiciler, bir işletmenin kayıt/izin durumu, ticari unvanı, adresi ve en son ne zaman denetlendiği gibi bilgilere kolayca ulaşabilecek. Her işletmeye özel oluşturulan karekodlar, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden indirilebilecek. Vatandaşlar, bu kodları “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden okutarak ilgili bilgilere anında erişim sağlayabilecek.





Güvenilir Gıda Erişimini Kolaylaştırmak





Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemeyle birlikte tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmayı ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan gönüllü uygulamanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte, gıda sektöründe dijital denetim anlayışı güç kazanacak. Bu sayede hem tüketici bilinçlenecek hem de işletmeler daha sıkı kontrol altında olacak.











