Gündem Kahve ve yağ ile korunan uyuşturucu narkotik köpeğinden geçemedi
ADANA

Kahve ve yağ ile korunan uyuşturucu narkotik köpeğinden geçemedi

Adana’da bir tırda yapılan aramada narkotik köpeği koku almasın diye kahve ve yağ konulan lastiğin içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kahve ve yağ ile korunan uyuşturucu narkotik köpeğinden geçemedi
Narkotik köpeğini kandıramadılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada bir tırdan şüphelenen polis aracı durdurdu.

Narkotik köpeğini kandıramadılar

Polis araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpek yapılan aramada yedek lastiğe tepki verdi. Polis lastiği çıkartıp baktığında köpeğin skunk kokusunu almaması için kahve ve yağ konulmuş poşet içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. Tır sürücüsü Abdülkadir T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Polisin durdurduğu bir motosiklette yapılan aramada ise 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Narkotik köpeği salça da durduramadı
GÜNDEM
Narkotik köpeği salça da durduramadı

Narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu
FOTOĞRAF 11
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Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki metruk bir binada bulunanların çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. İ
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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan T.R.K. ve A.Ö.’yü kovalamaca sonucu yakaladı.
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T.R.K.’nin üzerinde sentetik ecza adlı hap ele geçirildi. Polis ekipleri metruk evin bir odasına çekyat ve sehpa konulup uyuşturucu içildiğini tespit edince olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Metruk evde uyuşturucu kullanmada kullanılan aparatlar ve sehpa üzerinde 1 adet satır ele geçirildi. Sam adlı narkotik dedektör köpeği tek katlı metruk binanın giriş katında ve birinci katta arama yaptı.
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Aramada narkotik köpeği uyuşturucu içilen odada tepki verince zulada bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
Title
Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
Title
Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
Title
Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
Title
Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
Title
Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
Narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu
Samsun'da narkotik dedektör köpeği metruk binada yaptığı aramada zulalanmış uyuşturucuyu bulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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