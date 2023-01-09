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İSTANBUL

Kampüsteki ‘gece kulübü’ kapatıldı: Eski yönetim görmezden geliyordu

Boğaziçi Üniversitesi, kampüste gece kulübü gibi faaliyet gösteren işletmenin sözleşmesini uzatmadı. 8 bin 80 m2’lik alan akademisyen ve öğrencilerin kullanımına tahsis edildi. Eski yönetimin Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) sembolik bir kirayla tahsis ettiği tesis, alkollü partilerin yapıldığı mekana dönüşmüştü.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Kampüsteki ‘gece kulübü’ kapatıldı: Eski yönetim görmezden geliyordu
Boğaziçi Üniversitesi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ortasındaki içkili havuz partileri veren, gece kulübü gibi çalışan tesisin faaliyetine son verildi. Üniversite yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından özel bir şirkete kiralanan tesisleri, öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sundu.

ESKİ YÖNETİM GÖRMEZDEN GELDİ

Kuruluş amacı mezun ve öğrencileri kaynaştırmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak olan BÜMED’e eski yönetimler tarafından kampüs içerisinde yer tahsis edilmişti. Bu yer için sembolik denilebilecek bir ücret ödeyen BÜMED, burayı Niche aldı bir işletmeye kiralamıştı. İşletme burayı içerisinde tenis kortu, restoran ve yüzme havuzu olan bir tesise çevirdi. Eski yönetimlerin de görmezden gelmesiyle 4250 Sayılı Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan ‘Örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yasaktır’ yasağına rağmen alkol ruhsatı alındı.

LİMİTSİZ İÇKİLİ PARTİLER

Bu ruhsatın alınmasının ardından üniversite kampüsü adeta gece kulübüne dönüştü. 2018 yılından itibaren yaz aylarında alkollü havuz partileri ile düğünlere ev sahipliği yapan işletme, kışın ise kapalı alanda bulunan barda dans organizasyonlarına imza attı. Düğünler sonrasında da sabaha kadar devam eden ‘limitsiz içki’ servisinin yapıldığı ‘after parti’ler düzenlendi. Bu pervasızlığa Boğaziçi Üniversitesi yönetimi ‘dur’ demişti. Yönetim yasağı hatırlatarak dernek adına faaliyet gösteren Niche adlı işletmeye alkol satışının durdurulması için tebligat yollayarak para cezası kesmişti. Ancak dernek buna rağmen alkol satışını durdurmayınca Sarıyer Belediyesi lokali mühürlemişti.

MEKAN ÖĞRENCİLERE KALDI

Üniversite yönetimi gece kulübüne çevrilen tesisle ilgili tartışmaları bitirdi. Yönetim BÜMED’in kira sözleşmesini uzatmadı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin eğitim, araştırma ve yaşam imkanlarını geliştirmek amacıyla bir yandan bünyemize yeni kampüs alanları katarken bir yandan da mevcut kampüs alanlarımızın daha verimli kullanılması için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda uzun zamandır, bir mezun derneğimizin iştiraki olan özel bir işletme tarafından kiralık olarak kullanılan ve içerisinde toplantı salonları, tenis kortu, havuz ve sosyal alanlar barındıran 8 bin 80 m2’lik alan üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına açılmasına Rektörlüğümüzce karar verilmiştir.”

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