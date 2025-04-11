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38 gümrük memuru rüşvet operasyonunda adliyeye sevk edildi

38 gümrük memuru rüşvet operasyonunda adliyeye sevk edildi

09:5011/04/2025, Cuma
AA
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 gümrük görevlisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

38 gümrük görevlisi gözaltına alınmıştı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonu, son yılların en kapsamlı gümrük yolsuzluğu soruşturmalarından biri olmuştu. Edirne'de emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alınmıştı. Operasyon öncesinde peronlara yerleştirilen gizli kameralarla memurların rüşvet aldığı tespit edilmişti.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.



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