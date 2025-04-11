Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonu, son yılların en kapsamlı gümrük yolsuzluğu soruşturmalarından biri olmuştu. Edirne'de emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alınmıştı. Operasyon öncesinde peronlara yerleştirilen gizli kameralarla memurların rüşvet aldığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.