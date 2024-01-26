Kara yolunu teğet geçti: Arıza yapınca toprak zemine indi

Kayseri'de facianın eşiğinden dönüldü. Eğitim uçuşunda arızalanan askeri uçak acil iniş yaptı. 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda konuşlu bir C-160 askeri nakliye uçağı, dün sabah eğitim için havalandı. Teknik arıza yaşanınca uçak, aynı üssün toprak zeminine zorunlu iniş yaptı. Pilotların üstün gayretiyle uçak güvenli alana indirildi. Motorlarının çalışmadığı, pervanelerin rüzgarla döndüğü gözlenen uçakta, iniş esnasında hafif hasar meydana geldi. Uçağın teknik arıza nedeniyle acil inmek zorunda kaldığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Uçağın, araç trafiğinin bulunduğu yol üstündeki alçak uçuşu, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yolu teğet geçen uçağın neredeyse elektrik direklerine değecek kadar alçaktan uçtuğu görüldü.