Karabük’te feci kaza: Bir ölü ikisi bebek beş yaralı

22:3419/03/2026, Perşembe
IHA
Kazanın ardından araçlardan biri tünelde duvara çarparak durdu.
Karabük-Yenice karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında bebeklerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Deligeç Tüneli mevkiinde meydana gelen kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle duvara savruldu. Yaralılar ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan sürücülerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Erdem B. idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen Enes A. (30) idaresindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışan otomobillerden biri duvara çarparak durabilirken ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Asel Lina A. (1), Yağmur Aydın (26), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralandı. Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yağmur Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tedavi altına alınan yaralılardan Enes A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Sivas bayram namazı vakti 2026: Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Sivas bayram namazı saati