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DENİZLİ AKTÜEL

Denizli haberler: Kargo paketindeki adres görevlileri güldürdü

Kargo paketindeki adres görevlileri güldürdü: Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var

Denizli’nin Buldan ilçesinde PTT’ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri şaşkına çevirdi. Alıcı kargosunu oturduğu adresi 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' şeklinde belirtmesi ilçede günün konusu oldu.

Haber Merkezi İHA
Kargo paketinde yazan adres görenleri şaşkına çevirdi.
Kargo paketinde yazan adres görenleri şaşkına çevirdi.

Buldan ilçesinde meydana gelen olayda, adeta ‘bir adres bu kadar’ açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT’ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü.

Ankara Sincan’dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman K.’ya bir kargo gönderildi.

Kargo paketinde yazan adres görenleri güldürdü.

Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler ‘adres olarak 'köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var' yazısını görünce gözlerine inanamadı.

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Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak isminin olmadığı kargo paketi daha sonra göndericinin adresine geri iade edildi.

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