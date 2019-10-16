Şikayet sayısı 100 bine ulaştı: Kargoda vatandaşı çıldırtan süreç

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen ve kısa sürede büyük tepki toplayarak TT listesine giren bir kargo firmasına ait görüntü, sektöre ilişkin gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu görüntüde bir kargo firmasının önüne yanaşan yükleme aracına paketlerin rastgele fırlatıldığı, kimi kargoların ise yerlere düştüğü görüldü.

Görüntüyü izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı kendilerine teslim için emaneten verilen paketlere yönelik skandal taşıma işlemine tepki gösterip, başından geçen kargo hikayelerini paylaşmaya başlayınca bir dokun bin ah işit dercesine kısa süre içinde konu ülke gündeminde üst sıralara oturdu.

OYNAT 01:46 Kargo firmasında skandal görüntü! Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti. Görüntülerde çalışanların müşterilerin kargolarını, araca rastgele atarak yüklediği görülüyor. Kargo çalışanları, bir kişi tarafından görüntüye alındığını fark edince atarak yüklediği kargoları, daha düzgün şekilde araca yüklemeye başlıyor. BiP'te paylaş

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BİR YILDA 100 BİN ŞİKAYET

Tabi bu sadece buz dağının görünen yüzü. Şikayet platformlarına bakıldığında en fazla şikayetin geldiği sektörler arasında kargo taşımacılığı başı çekiyor. Sektörde öne çıkan 4 firmaya ait şikayet sayısı ise inanılması güç ama son bir yıl içerisinde 100 bine yaklaşmış durumda.

ÖNE ÇIKAN 3 BAŞLIK

Her gün neredeyse onlarca kişinin şikayette bulunduğu kargo firmalarına yönelik ağırlıklı olarak dert yakınılan 3 konu bulunuyor. Bunların başında ise teslim için gelmeden gelindiği ve yerinde bulunulmadığına ilişkin mesaj yollanması öne çıkarken, hasar görmüş ve kaybolmuş paketler ise en fazla şikayetin geldiği diğer iki alanı kapsıyor.

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HER GÜN DAĞITIMA ÇIKARILIYOR AMA TESLİM EDİLMİYOR

Öyle ki bazı şikayetlerde kargo firmaları ile ilgili yazılanlar akılları zorlar nitelikte.

Bir online ticaret sitesinden satın aldığı ürünün kargoya 3 Ekim'de verilmesinin ardından teslim almak için beklemeye başlayan vatandaşın adreste bulunup bir türlü teslim alamadığı kargosuna ilişkin paylaştığı kargo takip yolculuğu her şeyi gözler önüne seriyor. Takip haritasında 3 Ekim'de kargoya verilen ürünün 4 Ekim'de Halkalı şubesine ulaştığı ancak bu tarihten itibaren her gün dağıtıma çıkartılıp bir türlü teslim edilemediği görülüyor.

Teslim edilmeyen kargolardan birine ait takip çizelgesi.

NİŞAN ELBİSESİ YERİNE BOŞ POŞET!

Bir başka mağdur vatandaş ise eşinin internet üzerinden satın aldığı nişan elbisesine ilişkin kargo paketinin poşetinin yırtılmış olduğuna ve elbisenin nerede olduğuna ilişkin kimsenin bir bilgisi olmadığına sitem ederek kendisine elbise yerine teslim edilen boş poşete yönelik hakkını mahkemede arayacağını vurguluyor.

Kargo paketinin yırtılarak içindeki ürünün kaybolduğu görülüyor.

ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇMİŞ GİBİ!

Şikayetler arasında en fazla üç şikayetten biri olan kargoların teslimat esnasında hasar görmesi ise bazen vatandaşı çıldırtacak boyutlara ulaşıyor. Onlardan bir tanesi ise 'süheyda' isimli sosyal medya kullanıcısının başına gelmiş. Satın aldığı kozmetik ürünlerine ilişkin kargo paketini açtığında ürünlerin ezilmiş olduğunu gören vatandaş, ilk etapta paketin üzerinden bir aracın geçtiğini düşünmüş.

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Kargo firması tarafından teslim edilen parfüm setinin son hali.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal ise kargo tarafında sorunların kökten çözümü için yasal düzenlemeye dikkat çekiyor...

ŞİKAYETLER GİDEREK ARTIYOR

Kargo şirketlerine yönelik tüketicilerden gelen şikayetlerin gün geçtikçe arttığını kaydeden Koçal, söz konusu şikayetleri ise; paketin kontrolüne kargo çalışanlarının izin vermemesi, teslimlerin öngörülen tarihlerde tüketiciye yapılamaması, dağıtım merkezlerinde paketlerin gelişi güzel sağa sola atılması nedeniyle bazı gönderilerin zarar görmesi ve kargoda kaybolan eşyalar şeklinde sıraladı.

KONTROLLÜ KARGO UYGULAMASINA GEÇİLMELİ

İnternet üzerinden yapılan bazı alışverişlerde tüketicinin dolandırıldığını verilen ürün siparişi yerine alakasız bir ürünün geldiğini, bunu önlemenin yolunun ise tüm kargoların kontrollü kargo uygulamasına geçmesi olduğuna da değinen Koçal, tüketicilerin ise verdiği siparişlerin kontrollü kargo ile gönderilmesi hususunda mutlaka ısrarlı olması gerektiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü;

''Verilen her kargo için öngörülen teslim tarihi yazılmaktadır, bazı kargoların dağıtımı öngörülen tarihte teslim edilmediği gibi, vatandaşa gidilmeden adreste bulunamadığı yönünde mesaj gönderilmekte, bu uygulama ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek için dağıtıcıların gittiği adreste kargoyu teslim edecek kişi yok ise mutlaka o adreste su yada elektrik abone numaralarından biri alınarak, adrese gidildiğinin ispatlanmasının yasal bir zorunluluk hale gelmesi tüketicilerin mağduriyetini engelleyecektir.''

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OYNAT 00:00 Kargo paketlerini tekmeleyerek yüklediler Tanınmış kargo firmasının İstanbul'da hizmet veren bir şubesinde çekilen görüntüler kargo paketlerinin teslim esnasında neden zarar gördüğünü de gözler önüne serdi. Görüntüde araca yükleme yapan dağıtım elemanlarının özensiz bir şekilde paketleri gelişi güzel attığı görülürken, yere düşen paketlere ise tekme attığı görülüyor.

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ZARAR GÖRMÜŞSE TUTANAK TUTTURUN!

Kargo zararlarına yönelik de vatandaşların teslimlerde, mutlaka teslim edenin yanında kargo paketini açması gerektiğini de kaydeden Koçal, ''Bu şekilde kargo ile gönderilen eşyanın zarar görüp görmediği kontrol edilmeli, zarar görmüş ise mutlaka kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulmalıdır. Bu yapılmaz ise, kargo şirketleri zarar gören eşya ile ilgili bedel ödemesi yapmamaktadır. Tutanak tutulduğu halde zararı karşılanmıyor ise vatandaşlarımız tüketici hakem heyetine müracaat edebilirler.'' diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal.

KAYIPTA BEDELİNİ ALMAK İÇİN DEĞERİNİ YAZIN

Koçal, en önemli sorunlardan biri olan kargoda kaybolan eşyalara yönelik ise; ''Kargo gönderisi tesliminde gönderilen eşyanın değer bedeli belirtilmemiş ise kargo şirketi sadece kargo gönderi ücretini iade etmektedir. Gönderilen ürünün bedelini ödememektedir. Gönderi sigortalı olur ise kaybolan gönderinin bedelini sigorta ödemektedir. Tüketici bir kargo gönderiyor ise, eğer kargo önemli ise değerini belirtmeli ancak bu durumda da kargo taşıma ücreti yüksek olmaktadır.'' dedi.

YASAL DÜZENLEME ŞART!

Tüm bu mağduriyetlerin yaşanmaması için sektöre yönelik yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine de değinen Koçal, yaşanan sorunların çözümü için tarafların bir araya gelerek, çözüm odaklı politikalar oluşturulması için ortak bir irade göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.