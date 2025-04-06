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Kasiyerle tartıştıktan sonra fenalaştı: Verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Kasiyerle tartıştıktan sonra fenalaştı: Verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

23:596/04/2025, Pazar
DHA
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5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Ankara'da market kasiyeri ile tartışan kadın fenalaşarak bayıldı. Hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki kadının beş gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışmasının ardından bayılan ve hastaneye kaldırılan Gülçin Aras (51), 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.



#Ankara
#Kasiyer
#Tartışma
#Ölüm

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