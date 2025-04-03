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Başkentte parka dalan tır dehşet saçtı: Can kaybı var

Başkentte parka dalan tır dehşet saçtı: Can kaybı var

23:243/04/2025, Perşembe
IHA
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Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti.
Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti.

Ankara'da freni boşalan tır, yayalara çarpmamak için manevra yapınca parka daldı. Tır, sütunlara çarptıktan sonra durabildikten sonra vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda tır şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde freni boşalan tır, yayalara çarpmamak için manevra yapınca park daldı. Tırın parktaki sütunlara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Altındağ ilçesinde freni boşalan T.B. idaresindeki 06 BCJ 956 plakalı tır, direğe çarptı.

Ardından sürücü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak direksiyonu sağa kırınca tır, Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı'ndaki sütunlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#Tır
#Park

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