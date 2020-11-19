Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy'un "Nasrullah vaazı" 100. yılında anıldı

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şubesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından sendika binasında düzenlenen anma etkinliğine, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan telekonferansla katılarak vaaz ile ilgili bilgi verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Millet olmanın da birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Hepimizin gelecekle ilgili hayallerimiz var, ülkemizle ilgili hayallerimizin de ortak olması lazım. Birbirimizi sevmedikçe başarılı olamayız." diye konuştu.

TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin de Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anarak, Milli Mücadele'nin önemine değindi.

"Milli Mücadele'de açılan bütün cepheler şu anda açılmıştır"





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Türkiye'nin aradan 100 yıl geçmesine rağmen yine bir beka mücadelesi verdiğini söyleyen Zengin, "Dikkat edin Milli Mücadele'de açılan bütün cepheler şu anda açılmıştır. En son Kafkas Cephesi kalmıştı, o cephemiz de açıldı. Hamdolsun orada da Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir başarı gösterdiler. İşgal altındaki toprakları kurtardılar." ifadesini kullandı. Zengin konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Büyük İstiklal şairi Mehmed Akif’in 100 yıl önce meşhur vaazının yapıldığı yerdeyiz. Emperyalistlere karşı verdiğimiz milli mücadele yıllarında Akif’in anadolunun farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler milletimiz üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Nasrullah Camiinde verilen vaazın etkileri anadolunun birçok şehrine yayılmış, milletimizin mücadele azmini kamçılamıştır. Vaazda yer verilen ifadeler son derece etkili olmuştur. Mesela o ifadelerden biri şu şekildedir:

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İslâmın son sığınağı Türkiyemizdir

“Ey cemaat-i müslimin! Hepiniz bilirsiniz ki, buhranlar içinde çırpınıp duran bu din-î mübin, bu mübarek yurt sizlere vediatullahdır (Allahın emanetidir). Kahraman ecdadımız bu sübhanî vediayı siyanet uğrunda canlarını feda etmişler, kanlarını seller gibi akıtmışlar, muharebe meydanlarında şehid düşmüşler; râyet-i islâmı (İslâm bayrağını) yerlere düşürmemişler… İslâmın son mültecası (sığınağı) olan bu güzel toprakları düşman istilası altında bırakmayalım. Yeisi, meskeneti, ihtirası, tefrikayı büsbütün atalım, azme, mücadeleye, vahdete sarılalım. Cenab-ı kibriya Hak yolunda mücadele için meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir.”

Değerle katılımcılar;

İşte tam 100 yıl önce ülkemize her taraftan saldırıların olduğu bir dönemde Mehmet Akif milli mücadelenin en etkili vaazlarını yaptığı Nasrullah Camii’nin önündeyiz. Bir Vefa timsali olan Mehmet Akif’e vefamızın bir gereği onu rahmetle anmak için buradayız. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen ülkemiz bugün de beka mücadelesi vermektedir. 100 yıl önce İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in buradan yükselttiği mücadele sesini kulak vererek bizlerde diyoruz ki: Dün olduğu gibi bugün de Mehmet Akif’ler, Kastamonu gibi kahramanların yaşadığı şehirler ve mücadele azmini hiçbir zaman kaybetmeyen aziz milletimiz oldukça Camilerimizden ezanı susturamayacaklar, semalarımızdan al yıldızlı bayrağımızı indiremeyecekler ve aziz vatanımızı bölemeyecekler.

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Bu faaliyetin yapılmasında büyük emekleri olan Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu panele katılarak Mehmed Akif’e vefasına gösteren belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, il müdürleri, akademisyenler, öğretmenler ve basın mensuplarına Türkiye Yazarlar Birliği adına teşekkür ediyoruz."

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu da Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'dan çıkıp bütün Türkiye'de Milli Mücadele'nin önemini anlattığını belirtti.

Bu illerden bir tanesinin de Kastamonu olduğuna işaret eden Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu, Milli Mücadele açısından önemli. Bu memlekette Türkiye'nin en çok şehit veren köyü Kastamonu'dadır. Yine bu memleket İstiklal Yolu ile mühimmat taşıyan memlekettir. Bu anlamda bizler, bunu yad etmek adına bir etkinlik düzenledik. Bunun önümüzdeki yıllarda da sürmesini istiyoruz."