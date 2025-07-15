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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

12:2015/07/2025, Salı
AA
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Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı. (Foto: Arşiv)
Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı. (Foto: Arşiv)

Katar Emiri Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada göre Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.


#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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