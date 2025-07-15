Takiyyeden tanka: Hainliğin 60 yılı

2025

Gülen’in ölümü sonrası örgüt içinde üç ana klik öne çıktı. Mali ağı yöneten Mustafa Özcan, Gülen’in yıllarca özel kalemi olan Cevdet Türkyolu ve dijital diasporaya yakınlığıyla bilinen Eyüp Ensar. Bu üç isim etrafında şekillenen hizipler, hem mali kaynaklar hem de örgütsel yön çizgisi konusunda ayrıştı. “FETÖ 2.0” olarak adlandırılan yeni yapılanma, klasik hiyerarşi yerine ağ tipi, seküler söylemli ve Batı’ya uyumlu kimlikle kendini tanımlamaya yöneldi. Ancak örgüt tabanında çözülme hızlandı, sadakat zayıfladı ve iç hesaplaşmalar büyüdü. FETÖ, 2025 itibarıyla merkezi kontrolünü kaybetmiş dağınık bir diaspora yapısına dönüştü.